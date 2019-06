Zu Pfingsten kommt die nächste Verkehrslawine

Staus kaum zu vermeiden

„Die Baustelle Europabrücke ist ein Hotspot“, sagt Asfinag-Chef Stefan Siegele: „Hier werden wir in der Nacht auf Freitag noch weitere Optimierungen vornehmen, um die Fahrspuren in Richtung Süden noch breiter zu gestalten. Das sollte sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirken.“ Staus werden aber dennoch kaum zu vermeiden sein: Drei deutsche Bundesländer starten in den zweiwöchigen Pfingst-, viele Österreicher in den Kurzurlaub. ARBÖ-Verkehrsexperten rechnen mit einer „gewaltigen Reisewelle, die schon am Freitagnachmittag deutlich den Verkehrsfluss verlangsamen wird“. Betroffen seien vor allem Stadtausfahrten.