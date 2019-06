Zuerst Opfer beleidigt, danach zweimal abgedrückt

Nach Schüssen vor einem Lokal in der Stadt Salzburg, bei denen am späten Dienstagabend ein 46-jähriger Bosnier getötet und sein 24-jähriger Sohn verletzt worden waren, lag am Mittwochnachmittag das Obduktionsergebnis der Gerichtsmedizin Salzburg vor. Demnach wurde der Vater im Bereich des Oberkörpers getroffen, der Schuss war auch die Todesursache. Der Sohn erlitt einen Oberschenkel-Durchschuss.