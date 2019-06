Aufsteiger Trimmel: So verschwand die Unterhose

Christopher Trimmel erlebt derzeit die wohl schönste Phase seiner Fußball-Karriere. Der 32-jährige Burgenländer fixierte in der abgelaufenen Saison mit Union Berlin sensationell den Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Einziger Wermutstropfen: Trimmel verlor beim Partymarathon seine Glücksunterhose. Im Interview mit krone.tv-Reporter Michael Fally spricht er über die besondere Unterwäsche, die Aufstiegsparty, das Phänomen Union Berlin, die kommenden Hits in der obersten Spielklasse und Rapids Neo-Sportdirektor Zoki Barisic.