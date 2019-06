Thiem gegen Chatschanow am Mittwochnachmittag

Chatschanow hat vielleicht den kleinen Nachteil, dass er erstmals in einem Major-Viertelfinale steht. Der Rechtshänder mit beidhändiger Rückhand hat jedenfalls allen Respekt vor Thiem. „Er ist hier nicht weniger als dreimal in Folge im Halbfinale gestanden. Also ist er sicher einer der Besten auf Sand. Aber ich werde kämpfen und dann schauen wir, was passiert“, sagte der 1,98 m große Moskauer, der sich mit dem Viertelfinale in Roland Garros erstmals in die Top Ten gespielt hat.