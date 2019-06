Legenden-Parade in Spielberg im Gedenken an Lauda

Mitstreiter wie Gerhard Berger in einem McLaren Senna oder Helmut Marko (Aston Martin DBS Superleggera) werden in Autos, die rund um den Globus für Furore sorgen, deshalb im Vorfeld des Rennens am 30. Juni auf dem Red Bull Ring das Andenken an Lauda in Ehren halten. „Für mich ist es fast nicht vorstellbar, dass dieses rote Kapperl nicht mehr um die Ecke kommen wird. Niki war immer Teil der Formel 1 und wird es auch bleiben“, meinte etwa Berger. „Jeder wusste, welche Leistungen er erbracht hat, aber vor allem, welche Rückschläge er mit derartiger Bravour überwunden hat. All das hat diese charismatische Persönlichkeit ausgemacht“, ergänzte Marko.