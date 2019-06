Barbara Meier im Ehe-Hafen von Venedig

Es begann in Cannes - mit einem Heiratsantrag. Vor fast genau einem Jahr hielt Klemens Hallmann um die Hand von Barbara Meier an. Am Samstag besiegelten der Austro-Unternehmer und die einstige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin dann schließlich ihre Liebe und tuckerten, in einer märchenhaften Zeremonie in Vendig, in den Hafen der Ehe.