Zwei Betrunkene bedrohen Kinder mit Messer

Zwei Betrunkene - ein Tschetschene (21) und ein Rumäne (24) - haben sich am Samstagnachmittag in einem Park in Wien-Favoriten von spielenden Kindern derart gestört gefühlt, dass sie diese bedroht haben sollen. Einer von ihnen soll dabei sogar ein Messer gezückt und damit vor den geschockten Kindern herumgefuchtelt haben. Beide Männer wurden kurz danach festgenommen.