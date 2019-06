Lisa Wieland präsentiert ihr erstes Kochbuch

Starköchin Lisa Wieland hat ihre Wurzeln in Kärnten. In ihrem ersten Kochbuch erinnert sie sich zurück an viele gute Lebensmittel. Die gebürtige Hüttenbergerin und Küchenchefin in Pucks „Cut“ in London, stellt ihr Kochbuch „Back to the Roots“ heute, Samstag, am Abend in Knappenberg vor. Im Mittelpunkt steht ihre Oma.