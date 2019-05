Wiener Linien feuern Buslenker „sozialwidrig“

Keine geeignete Tätigkeit gefunden?

Als Jankovic am 21. Februar 2019 wieder angestellt wird, hofft er auf ein gutes Ende und einen gleichwertigen Job. Er wird stattdessen in den sogenannten „Leichtdienst“ in den Keller geschickt, wie er berichtet und am 21. Mai 2019 wieder gekündigt. Trotz rund 8700 Mitarbeitern und hoher Fluktuation, heißt es von den Wiener Linien nur, dass man für Herrn Jankovic keine geeignete Tätigkeit gefunden habe.