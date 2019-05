KISS: Der Zirkus verlässt langsam die Stadt

Ende ist realistisch

Auf der sogenannten „End Of The Road“-Welttour soll nun aber wirklich Schluss sein. Angesichts des drohenden 70ers der beiden Urmitglieder Gene Simmons und Paul Stanley und anhaltender Stimmprobleme des Letztgenannten könnte das „neue Ende“ wesentlich realistischer sein. Aber KISS - „the hottest band in the world“ - wären nicht KISS, würden sie es zum Abschluss nicht noch einmal richtig krachen lassen. Überraschungsmomente gibt es für treue Fans schon seit Jahren nicht mehr, doch in punkto Entertainment mit gitarrenlastiger Musikbeschallung rangieren die New Yorker auch im 47. Karrierejahr an der absoluten Spitze. Ob KISS aber wirklich an der kompletten „Spitze des Olymps“ stehen, wie Simmons in einem Interview betonte, bleibt fraglich. Mit neuen Songs oder Studioalben will er sich in Zeiten des Streamings ohnehin nicht mehr abgeben und auch die Nachlassverwaltung hat schon mal etwas besser funktioniert. Seine Solotour verlief letzten Sommer qualitativ (Songs) als auch quantativ (Besucheranzahl) eher schlecht als recht, aber das wäre ohnehin wieder ein ganz anderes Kapitel.