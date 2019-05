Krankenhäuser bleiben, aber 220 Betten weniger

Alleine in den Standorten Innsbruck und Hall soll es künftig um 130 Betten weniger geben - in Hall werde damit die Bettenkapazität um 30 Prozent reduziert. Dafür sollen in Hall laut Tilg verstärkt wochenklinische Leistungen angeboten werden. In Innsbruck sehe man vor, rund 100 Betten abzubauen. Noch nicht klar sei dagegen, welche Abteilungen davon betroffen sein werden.