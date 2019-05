Statt eingecremt: Angeschmiert mit Abo-Falle

Zack, zack, zack — so schnell kann es gehen, und man ist in eine Online-Abo-Falle getappt. Was nur ein günstiges Testangebot für eine Gesichtscreme hätte sein sollen, hat einen Leser aus Salzburg bisher bereits mehrerer hundert Euro gekostet, die eine dubiose Firma einfach von seinem Konto abgebucht hat!