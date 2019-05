Ingolstadt steigt in die dritte Liga ab

Der FC Ingolstadt ist nur zwei Jahre nach dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga in die Drittklassigkeit abgestürzt. Tomas Oral, der fünfte FCI-Trainer der Saison, scheiterte mit dem Team in der Relegation nach einem 2:1-Auswärtssieg bei Wehen Wiesbaden durch ein 2:3 (1:3) am Dienstag im eigenen Stadion. Der Niederösterreicher Konstantin Kerschbaumer erzielte den Ausgleich zum 1:1 (13.).