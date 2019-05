ARD-„Tagesschau“ verpasst FPÖ Parteifarbe Braun

„Die Angriffe aus Deutschland auf unsere Demokratie reißen nicht ab!“, twitterte am späten Sonntagabend der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Leo Kohlbauer und spielte damit auf die Veröffentlichung des Ibiza-Videos in zwei deutschen Medien an. Was war passiert? Als in der ARD-Nachrichtensendung „Tagesschau“ die Prognose zum Ergebnis der EU-Wahl in Österreich als Grafik präsentiert wurde, schienen die üblicherweise blauen Balken der FPÖ in Braun auf (siehe Video oben).