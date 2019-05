Oberösterreichs Spitäler werden „umoperiert“

Alle heißen „Klinikum“

Das beginnt mit Namensänderungen: Aus der „gespag“ wird die „oög“ bzw. (für die E-Mails) „ooeg“. Und alle Krankenhäuser, die noch nicht so heißen, werden in „Klinikum“ umbenannt. Auch neue Logos werden bald präsentiert und die Optik allerorts angepasst, vom bisherigen gespag-Goldgelb voraussichtlich in ein gediegenes Grau.