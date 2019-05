Nahles: „SPD ist Bollwerk gegen Rechts in Europa“

SPD-Chefin Andrea Nahles hat zum Abschluss des Hauptwahlkampfes für die EU-Wahl in Deutschland vor einem erstarkenden Nationalismus gewarnt. Die Sozialdemokraten seien das Bollwerk gegen Rechts. „Wollen wir auf mehr Zusammenarbeit in Europa setzen oder den Orbans, Gaulands, Straches und Co. Europa überlassen, damit sie es zerstören können? So zugespitzt ist die Situation in Europa“, so Nahles bei der Veranstaltung in Bremen.