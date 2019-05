Neue Liebe? „Alle Frauen wollen nur mein Geld!“

35 Jahre lang waren Hollywood-Grande-Dame Zsa Zsa Gabor und Prinz Frederic von Anhalt ein Paar. Trotz mehrerer Seitensprünge hielten sie in guten wie in schlechten Zeiten zueinander. Bis zuletzt, Gabor verstarb 2016 im Alter von 99 Jahren, pflegte er sie am Krankenbett. Ob er sich ohne sie einsam fühlt, was ihm sein erkaufter Adelstitel eigentlich gebracht hat und warum das Rampenlicht süchtig macht - das alles und mehr hat ihm Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg entlockt.