US-Staat Washington erlaubt „grüne“ Bestattung

Als erster US-Bundesstaat erlaubt Washington künftig das Kompostieren von Leichen. Gouverneur Jay Inslee, einer der Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, unterzeichnete am Dienstag ein Ende April vom Parlament verabschiedetes Gesetz, das die Methode als Alternative zur Sarg-Bestattung oder Einäscherung zulässt. Es tritt in einem Jahr in Kraft.