Unfall sorgte für Mega-Stau auf Südosttangente

Wegen eines Unfalls im Stadlauer Tunnel in Wien-Donaustadt ist am Mittwochvormittag die Südosttangente (A23) in Richtung Vösendorf gesperrt worden. Es kam zu massiven Verkehrsverzögerungen, der Stau war nach Angaben des ÖAMTC rund fünf Kilometer lang. Bei dem Unfall wurde eine Frau leicht verletzt. Zu Mittag wurde die Sperre aufgehoben, schrieb die Polizei auf Twitter, der Verkehr fließe wieder.