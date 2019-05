Psychisch kranker Nachbar tötet Frau wegen Polster

Der Mann, der, wie er dem Geschworenensenat schilderte, einige Male dem Opfer im Garten ausgeholfen hatte, hatte sich am Tag der Tat in den Keller des Hauses in der Ortschaft Rohrbach begeben, wo er auf die 75-jährige Frau traf. Wortlos habe er „wieder und wieder und wieder“ auf sie eingestochen, schilderte Anklägerin Verena Strnad den Hergang aus der Sicht der Staatsanwaltschaft. Die Pensionistin habe nicht entkommen können, weil sie nach dem ersten Stich rückwärts in einen Plastiktrog gefallen sei.