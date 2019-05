Sport und Bewegung als Themen am „Welt MS-Tag“

Training ist gut - auch bei Multipler Sklerose. Die MS-Gesellschaft in Oberösterreich macht am „Welt MS-Tag“ (Mittwoch, 29. Mai) zum Thema, wie sich Sport und Bewegung auf den Krankheitsverlauf in jedem Stadium auswirken. Ab 18 Uhr starten am Linzer Med Campus III dazu Vorträge von Ärzten und Experten. Neue Medikamente bringen zudem Hoffnung.