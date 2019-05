Betrunkener starb nach Stoß an Schädel-Hirn-Trauma

„Was haben Sie sich gedacht, was passiert, wenn Sie ihm einen Stoß geben?“, wollte die Anklägerin wissen. „Alles, nur nicht das.“ „Wir können die Kirche im Dorf lassen und mit einer milden Strafe das Auslangen finden“, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. In seinem Schlusswort wandte sich der Angeklagte auch an die Schwester des Opfers: „Es tut mir wirklich leid, was passiert ist.“