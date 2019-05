Rapid stehen „Tage des Donners“ bevor!

Wobei das „Ja“ zur Barisic-Rückkehr schon länger klar gewesen war. Dennoch gab es am Wochenende noch ein Hearing mit Alfred Hörtnagl. Was man auch als Bluff, als „Ablenkungsmanöver“ interpretieren könnte. In Hütteldorf bewertet man es professionell, man wollte mehrere Kandidaten hören. Das Timing ist aber definitiv unglücklich. Und je länger Rapid mit der Präsentation von Barisic wartet, desto mehr nährt man die Gerüchte. Gibt’s intern doch Zweifler? So wird Barisic schon vorab „beschädigt“.