Carly Rae Jepsen: Selbstbestimmt und gereift

Als Carly Rae Jepsen vor sieben Jahren mit dem unwiderstehlichen Ohrwurm „Call Me Maybe“ aus dem Stand heraus die Hitparaden auf der ganzen Welt eroberte, war die Diskussion um die viel zitierte „Versexung“ des weiblichen Pop-Business auf einem späten Höhepunkt angelangt. Nicht nur die #metoo-Bewegung hat seitdem einiges ins Rollen gebracht und verkrustete Strukturen aufgebrochen. Derzeit kann die größte Pop-Sensation mit Schlabberpullis und Baggie-Hosen auf einem Dreiradler durch Vororte fahren und trotzdem durch alle Decken gestreamt werden. Allzu offensichtliche Reize stehen im Hintergrund. Billie Eilish ist nur an der Spitze einer ganzen Phalanx an Künstlerinnen, die sich längst von optischen Marketingzwängen befreit haben und die Kunst viel klarer in den Vordergrund stellen. Auch Jepsen, deren nicht veröffentlichtes Video zur Single „Curiosity“ einst nur so vor oberflächlichem Sexappeal strotzte, sieht die Veränderungen im Business von der positiven Seite, wie sie unlängst dem „Guardian“ verriet. „Als ich einst das erste Mal in diesen Büros in LA war, fand ich noch nicht die richtigen Worte, dagegen einzutreten. Aber heute sind die Zeiten vorbei, wo irgendwelche Typen einer Frau sagen können, wie sie auszusehen hat.“