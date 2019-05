Politik „flickt“ Gesetz zum Wetterschutz

Im ewigen Streit um „Fischerzelte“ an den Flüssen und Seen glaubt die Politik, endlich eine wasserdichte Lösung gefunden zu haben. Obwohl ein Erlass hätte regeln sollen, was in der Natur erlaubt und was verboten ist, kam es zu Konflikten und hohen Strafen. Eine neue Verordnung soll das Gesetz jetzt reparieren.