Der Stadionwald in Klagenfurt ist nicht begehbar

Wer kann alles zum Jour Fixe in die Klagenfurter Villa For Forest kommen?

Jeder, der sich über das größte, jemals in Österreich realisierte Kunstprojekt im öffentlichen Raum informieren möchte. Die Möglichkeit dazu besteht an jedem ersten und letzten Mittwoch des Monats von 17 bis 20 Uhr. Bei mehr als 30 Besuchern wird es allerdings etwas unübersichtlich.Irina Lino