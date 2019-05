CL-Traum erfüllt: Bleiben Topspieler in Salzburg?

Der lange ersehnte Traum geht endlich in Erfüllung: Double-Sieger Salzburg wird kommende Saison erstmals in der Red-Bull-Ära in der Champions League vertreten sein. Die „Bullen“ konnten am Sonntag in der Halbzeitpause des 2:1-Siegs in der 30. Bundesliga-Runde gegen den LASK jubeln, da sich Champions-League-Finalist Tottenham in der englischen Liga endgültig Rang vier sicherte. Die große Frage lautet nun: Bleiben die Topspieler jetzt in Salzburg?