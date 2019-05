Thiem stürmt mit Schwartzman ins Doppel-Finale

„Unglaublich, völlig unerwartet. Es hat Riesenspaß gemacht. Ich war natürlich ein bisserl mit meinen Gefühlen nach dem Einzel unten, aber das Doppel hat mich richtig rausgerissen. So unerwartet mit einem sehr guten Freund wie Diego, das ist ein Traum“, freute sich Thiem. Für ihn geht es am Sonntag (15.30 Uhr) um seinen ersten Doppel-Titel auf der Tour und das gleich auf 1000er-Niveau. In den bisherigen Versuchen verlor Thiem 2016 im Endspiel von Kitzbühel (mit Dennis Novak/AUT) und dieses Jahr mit Schwartzman in Buenos Aires.