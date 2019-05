EU-Wahlkampfnimmt in Salzburg Fahrt auf

Neos fordern ein Ende der Grenzkontrollen

Einen sichtbaren Wahlkampf führen die Neos an Österreichs Grenzen. Sie stellen überall dort, wo kontrolliert wird – also auch am Walserberg – Plakate auf, um gegen die ihrer Meinung nach „illegalen Kontrollen“ zu protestieren. „Gerade in Salzburg sehen wir drastische Auswirkungen“, sagt die Listenzweite der Neos, Karin Feldinger.