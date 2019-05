Magistrat in Wels bleibt weiter in roter Hand

Überraschung bei der Personalvertretungswahl am Magistrat. Nach der politischen Machtübernahme in Wels durch die FPÖ 2015 rechneten viele mit satten Zugewinnen für die Aktion Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF). Das Plus fiel mit 18 Stimmen (1,4%) bescheiden aus, dafür jubeln die Sozialdemokraten