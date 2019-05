Suchaktion in Wien: Wer hat „Mimi“ gesehen?

Zuletzt in Wien-Liesing gesehen

Womöglich wurde sie am Sonntagabend auch im 23. Bezirk in der Endemanngasse gesehen. Die Familie vermutet, dass Risa-Maria seitdem in den öffentlichen Verkehrsmitteln umherirrt. Vielleicht in den Linien 58A, 59A, 62, U6, U4 und S3.