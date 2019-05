Zahmer Beluga bringt Frau Handy zurück!

Als Retter in der Not entpuppte sich für Isa O. der zahme Beluga-Wal, der letzte Woche unter dem Verdacht russischer Spionage stand und mittlerweile einige Berühmtheit erlangte. Fischer hatten das extrem zutraulichen Tier mit einem auffälligen Geschirr entdeckt und es von dem Gurt, der sich dafür eignete, eine Go-Pro darauf zu installieren, befreit. Dabei stellten sie fest, dass der Meeressäuger aus Russland stammt. Das feuerte die Gerüchteküche an: Ist das Tier ein russischer Spion? Dieser Verdacht aber hat sich nicht erhärtet. Mittlerweile geht man eher davon aus, dass der Beluga-Wal zur Therapie beeinträchtigter Kinder eingesetzt wurde, da er einen außerordentlichen Spieltrieb aufweist und sehr menschenbezogen agiert.