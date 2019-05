Mutmaßlicher Amri-Helfer sitzt in Tunesien in Haft

Zwölf Tote bei Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Ben Ammar war am 1. Februar 2017 - nur sechs Wochen nach dem Anschlag in Berlin -aus der Untersuchungshaft nach Tunesien abgeschoben worden. Nach Angaben des deutschen Innenministers Horst Seehofer hatte ihm keine Tatbeteiligung an dem Anschlag Amris auf dem Berliner Breitscheidplatz nachgewiesen werden können, bei dem am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen getötet worden waren. Amri selbst wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen. Die Tat war der bislang schwerste islamistische Anschlag in Deutschland.