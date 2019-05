Giorgio Moroder: Synthesizer und Orgasmen

Auf die zunehmende Kritik in den 80ern, er würde ohnehin nur inhaltsleere „Plastik-Sounds“ produzieren, reagierte Moroder stets entspannt. „Ich bin Produzent, kein Politiker, also mache ich Musik und keine Storys“. Ende der 80er-Jahre war er aufgrund der veränderten Musiklandschaft langsam am absteigenden Ast, konnte aber bereits drei Oscars, vier Grammys und drei Golden Globes verbuchen. Knapp zwei Jahrzehnte stand er an der Spitze einer Szene, die nicht nur die Clubs in Amerika und Europa, sondern weltweit nachhaltig elektrisierte. Keine Rückschau auf das mondäne Jahrzehnt der Dekadenz kommt aus, ohne Moroder als relevante Referenz zu nennen. Desillusioniert vom Business konzentrierte er sich in den 90er-Jahren vorwiegend auf das Kunstgeschäft und beteiligte sich an einem wahren Bubentraum: der Verwirklichung seines eigenen Sportwagens.