GTI-Treffen in Reifnitz will zurück zu Wurzeln

In gut drei Wochen ist es so weit: Dann heißt es wieder „Gummi Gummi“! Bereits zum 38. Mal findet das GTI-Treffen am Wörthersee heuer statt – neu sind das Sicherheitskonzept, das Programm und die Organisation. Denn erstmals wird die Veranstaltung von der Eventagentur Semtainment abgewickelt.