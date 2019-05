Besonderer Feierabend in Pörtschach

Wer den Feierabend ganz besonders genießen möchte, ist im Congress Center in Pörtschach am richtigen Ort. Die neue Veranstaltungsserie, die am 16.5. startet, setzt auf einen bunten Mix aus Musik, Witz und jede Menge Humor. Bereits für die ersten Abende ist es gelungen, namhafte österreichische Künstler wie Fälbl & Pichowetz, Otto Schenk, Melissa Naschenweng und Hannah, zu verpflichten.