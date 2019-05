Nach Mega-Blamage: ManU will zehn Stars loswerden

„Das ist keine Mannschaft, sondern nur eine Zusammenstellung von Spielern“, schimpfte Ex-United-Spieler und TV-Experte Gary Neville nach dem 1:1 am Sonntag. „Wir sprechen hier über Huddersfield, die die gesamte Saison über gestrauchelt sind. Aber ich schaue ihnen lieber zu als denen in den roten Trikots. Am Team von United mag ich wirklich überhaupt nichts mehr. Sie sind einfach nur furchtbar. Es ist eine Ansammlung von mutlosen Spielern." Und die sollen nun beinhart aussortiert werden, ist sich Englands Presse sicher. Der mit Stars aufgeblasene Kader (Marktwert knapp 800 Millionen Euro) sei einfach viel zu teuer für die Europa League, heißt es.