Trump jubelt: Arbeitslosigkeit auf 50-Jahres-Tief

Die Arbeitslosigkeit in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit rund 50 Jahren gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im April um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat zurück und lag bei 3,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das ist die niedrigste Quote seit Dezember 1969. Die „New York Post“ feierte das mit einem ausdrucksstarken Cover und dem Ausruf „Amerika arbeitet!“.