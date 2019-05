780.000 Inder auf der Flucht vor Zyklon „Fani“

Indien bereitet sich zurzeit auf einen mächtigen Wirbelsturm vor. 780.000 Menschen aus dem Bundesstaat Odisha an der Ostküste des Landes seien in der Nacht auf Donnerstag an „sicherere Orte“ gebracht worden, sagte ein Vertreter des Katastrophenschutzes. Die Evakuierungen dauerten demnach an.