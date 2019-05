Erst kam die Mahnung und dann ganz viel Zahnpasta

Wolfgang K. hat nur eine Vermutung, wie die dubiose Firma mit Sitz in Riga, der Hauptstadt von Lettland, an seine Daten gelangt sein kann. „Ich habe etwas bei einem bekannten Online-Versandhändler bestellt und dort kurz auf eine Werbung geklickt. Fünf Tage später habe ich diese komische Zahlungserinnerung erhalten“, schildert der Pensionist. Diese dubiose Mahnung war von einer Firma namens Aliaz Coorporation verschickt worden, von der Herr K. vorher nie etwas gehört hatte und bei der er ergo auch nichts bestellt hatte. Man forderte 49,04 Euro, zahlbar an ein Inkassobüroundauf ein Konto bei einer großen österreichischen Bank. Es wurde noch besser. Der Wiener erhielt plötzlich mehrere Lieferungen Zahnpasta aus Lettland. Sowie weitere Zahlungsaufforderungen über knapp 100 Euro für ein „Zahnpasten-Abo“.