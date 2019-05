Russland-Affäre: Justizminister verweigert Aussage

Mit eigenwilliger Interpretation des Berichts Präsident Trump entlastet

Mueller hatte in seinem mehr als 400-seitigen Bericht zahlreiche Versuche von US-Präsident Donald Trump geschildert, die Justiz in der Russland-Affäre zu behindern. Barr hatte jedoch in seiner Zusammenfassung des Berichts gefolgert, dass es diesbezüglich keine ausreichenden Belege für eine Straftat des Präsidenten gebe. Dieser wertete den Bericht daraufhin als „vollständige Entlastung“.