Solidarität als Abenteuer: „Die rote Zora“ in Graz

Abenteuergeschichte und Sozialkritik

So wie der Kinderbuchklassiker selbst findet auch Schütky in seiner Inszenierung eine gute Balance zwischen Abenteuergeschichte und Sozialkritik. Und er hat mit Amelie Bauer und Gregor Kohlhofer ein wunderbar gegen den Strich gebürstetes Duo an der Spitze des Ensembles, das mit großem Gespür für Zwischentöne in ihre Figuren eintaucht.