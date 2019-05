Bis der Maibaum steht: „Alle zugleich! Hoo!“

„Luki, links ume! Martin, låss den Schwappl in Ruah! Hurchts zua! Und jetzt, zgleich, hooo!!!“ - Karl gibt klare Anweisungen. Die Männer stemmen mit Schwappl, mit langen Holzstangen samt Stricken, den Hunderte Kilo schweren Baum die Höhe. „Då is hålt steil, då håt kana an guatn Tritt“, erklärt Hubert.