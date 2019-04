Arnautovic-Geniestreich lässt West Ham jubeln

Arnautovic, dem in Halbzeit eins kaum etwas gelang, drehte in der zweiten Spielhälfte auf. In Minute 67 setzte sich „Arnie“ dann an der rechten Seitenlinie durch. Mit einer gefühlvollen Hereingabe bediente er seinen Sturmkollegen Michail Antonio sehenswert. Dieser knallte das Leder aus spitzem Winkel ins Tor.