Zwei Hotels bereiten Mini-Gemeinde Sorgen

Auch Schicksal von Bischofsberg ist ungewiss

Doch in der 670-Einwohner-Gemeinde ist der Windischgarstnerhof nicht die einzige Großbaustelle im Tourismus. Denn Ende 2018 hat auch das Hotel Bischofsberg Konkurs angemeldet. Beim Hotel ist ein Appartementhaus angehängt, das noch eine halbe Baustelle ist. Die Wohnungen in dem Haus wurden an Private verkauft und sollen den Großteil des Jahres aber für Tourismuszwecke verwendet werden dürfen. Die Wohnungseigentümer sitzen wegen Baumängeln auf einem Riesenschaden, haben kein Geld zurückbekommen. Masseverwalter Wilhelm Deutschmann hat die Liegenschaften bewerten lassen, sucht nach interessierten Käufern. Ein Abschluss ist aber noch nicht in Sicht.