Frauen informierten sich über Karriere beim Heer

Militärpolizistin, Pilotin, Panzerkommandantin - der jährlich stattfindende Girls‘ Day des Bundesheeres soll den Beruf der Soldatin samt Ausbildung schmackhaft machen. Auch heuer haben sich wieder zahlreiche junge Frauen, wie hier in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien, über die Karrieremöglichkeiten informiert. Derzeit bringen gut 680 Frauen beim österreichischen Bundesheer ihre Stärken ein. Mit diesem Event will man den weiblichen Anteil von unter drei Prozent erhöhen.