„Stümperhaft“: Austria wankt durch Meistergruppe

„Jeder kann sich ausrechnen, dass es mit dem heutigen Tag nicht leichter geworden ist“, meinte Kraetschmer dazu. Man stehe „in der verdammten Pflicht, Lösungen zu finden“. Am Sonntag wartet das Auswärtsspiel in St. Pölten, danach geht es zu Hause gegen Salzburg weiter. Gelingt in St. Pölten wiederholt kein voller Erfolg, droht gegen den Meister womöglich schon ein „Endspiel“ um einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation. Den könnte die Austria bei einem Cupsieg der Salzburger auch als Fünfter noch über das Play-off erreichen.