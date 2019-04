HIER schießt sich Manchester City Richtung Titel

Mit einem Sieg im Stadt-Derby hätte Manchester United dem Erzrivalen FC Liverpool den Titel in der englischen Premier League „aufgelegt“, doch Manchester City machte im Nachtrag am Mittwoch von Beginn an Druck - und steht nach dem verdienten 2:0 drei Runden vor Schluss mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Spiel!