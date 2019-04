Kinder in Waschraum gesperrt - Behörde ermittelt

„Emotionale Ausnahmesituation“

In der Folge wurde festgestellt, dass das Kind nicht das einzige betroffene derartiger Maßnahmen war. Wie Kiwi-Geschäftsführer Thomas-Peter Siegl bestätigte, hätten Kinder aus insgesamt acht Familien, ein bis sechs Jahre alt, Derartiges erlebt. Die Pädagoginnen hätten, wie Siegl gegenüber Medien ausführte, „in einer emotionalen Ausnahmesituation im Einzelfall Kinder in den Waschraum geschickt“. Blickkontakt mit den Kindern in dem Raum habe zwar durch die offene Tür bestanden, so Siegl, „um ein pädagogisches Fehlverhalten hat es sich trotzdem gehandelt“.