P!nk: Pop-Queen zeigt sich positiv wie nie zuvor

Kein Platz für Naivität

Markant wie fast kein anderer Song auf dem Album predigt „Happy“ zu Beginn des letzten Drittels die veränderte Lebenssichtweise der Interpretin. Trotz all der schönen Momente in ihrem Leben hinterfragt sie das Glück, das ihr zuteilwurde und wiegt sich nicht in falscher Sicherheit. Vorsicht ist besser als Nachsicht, es gibt keinen Platz für zu viel Naivität. All das vermittelt sie mit einer wunderbar feinen Instrumentierung und ihrer glasklaren, pointiert produzierten Stimme, die auch über den einen oder anderen Filler am Album hinwegsehen lässt. Etwa das balladeske „Love Me Anyway“, wo sich die Stimmen von P!nk und Country-Star Chris Stapleton vor lauter Übermotivation gar etwas zu sehr überschlagen oder die ziemlich pathetische erste Single-Auskoppelung „Walk Me Home“. Rebellion und Kampfgeist sind mittlerweile aber Altersmilde und einer gewissen Sicherheit im Leben gewichen. Die ruhigen Momente trifft sie dafür so souverän wie anno dazumal, etwa im Abschlussdoppel „Circle Game“ und „The Last Song Of Your Life“. Damit biegt „Hurts 2B Human“ nicht als Karrierehöhepunkt in die Zielgerade ein, zeigt die Künstlerin aber ungebrochen kreativ und erzählfreudig. Granden wie Ryan Tedder oder Beck Hansen unterstützten sie beim Songwriting.